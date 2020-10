Bien que Lewis Hamilton domine le championnat de Formule 1 depuis le début de la saison, Max Verstappen n’est jamais très loin. Le pilote de chez Red Bull est l’un des seuls à pouvoir titiller les deux Mercedes.

Pour Jordan ça ne fait aucun doute, le Néerlandais parviendra à rivaliser les plus grands. “Le meilleur jeune pilote de toute la Formule 1 pour le moment est Max Verstappen. Son style, sa vitesse, son intellect, son contrôle sur la piste. Aussi son arrogance. Et les vainqueurs de Grand Prix et les champions de Grand Prix ont besoin d’un niveau d’arrogance” a déclaré Eddie Jordan. “Et ce que je crois, c’est que s’il avait un coéquipier comme Lewis Hamilton, alors je pense qu’il le serait capable de le battre.”

Pour l’ancien directeur, “Lewis est au même niveau que Prost, Senna et Schumacher. Et je pense qu’il est sur le point de les dépasser, jusqu’à ce que Max le remplace à ce niveau. Ensuite, une fois que Max sera sur une lancée, il sera exactement le même.”