Lewis Hamilton s’est montré cash, après les paroles de Fernando Alonso, qui, on ne pas se mentir, ne font pas plaisir. Le pilote Mercedes a été amené à répondre à son concurrent, ce dimanche, après le Grand Prix du Mexique.

« J’ai beaucoup de respect pour Lewis, mais c’est quand même différent de gagner sept titres mondiaux quand on ne doit se battre qu’avec son coéquipier. Je pense qu’un tel championnat a moins de valeur que quand on a moins de titres mais qu’on doit se battre contre des pilotes qui ont un matériel égal, voire supérieur. », a déclaré sans scrupule Fernando Alonso dans une interview accordée au média néerlandais De Telegraaf. Des propos qui ont forcément fait réagir.

Bien que l’Espagnol se soit justifié sur ses réseaux sociaux en disant : « Je vous en prie : tous les titres sont incroyables, bien mérités et sources d’inspiration (…) Ils sont incomparables les uns avec les autres. Profitons des champions et légendes de notre époque. Je suis fatigué de la quête continue de gros titres », Lewis Hamilton a répondu de manières originale.

En effet, le pilote des Flèches d’Argent a d’abord simplement publié un post sur les réseaux sociauxavec une photo du GP des États-Unis 2007, où il figure sur la première marche du podium et pose sa main sur l’épaule d’Alonso, alors deuxième. Il a commenté cette photo d’un simple « pouce en l’air ». Mais ce dimanche, il s’est mieux expliqué. « Je n’ai pas vraiment grand-chose à dire à ce sujet. Cela me fait un peu rire pour être honnête, mais j’ai essayé d’être vraiment respectueux au fil des ans. (…) Quand vous me demandez qui a été le meilleur pilote pour moi, j’essaie toujours d’être élogieux, mais c’est vraiment intéressant de voir les commentaires qui sont faits, même si ça n’a pas vraiment d’importance. C’est pourquoi j’ai simplement mis un pouce en l’air sur les réseaux sociaux. »