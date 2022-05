Alors que le règlement demande aux pilotes de Formule 1 de ne pas porter de bijoux, Lewis Hamilton aurait assuré ce samedi qu’il n’enlèverait pas ses piercings.

L’écart se creuse entre la Fédération internationale d’automobile et Lewis Hamilton. Alors que la FIA interdit aux pilotes de porter des bijoux pendant un Grand Prix, Hamilton a assuré ce samedi qu’il n’enlèverait pas ses deux piercings.

En effet, le pilote britannique de Mercedes a déjà enlevé ses colliers, montres etc, mais n’a jamais voulu se séparer de ses piercings. Comme le rapporte L’Équipe, la FIA lui aurait laissé jusqu’au GP de Monaco pour les retirer. Or, Hamilton a expliqué avoir « obtenu une exemption ici (à Miami) », et ainsi, le pilote britannique en est sûr : « j’en obtiendrai une pour le reste de l’année ».

Cette mésentente est loin d’être terminée…