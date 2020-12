L’équipe Mercedes vient de communiquer sur Twitter. Lewis Hamilton est bien positif au COVID-19 et va donc manquer le GP de Sakhir.

Mauvaise nouvelle pour Mercedes, Lewis Hamilton ne participera pas à l’avant-dernière épreuve du championnat ce weekend lors du Grand Prix de Sakhir. Le pilote a été testé positif au COVID-19. L’Anglais est déjà assuré de terminé la saison en tête du classement des pilotes après avoir décroché son 7ème titre en Turquie il y a quelques jours.

« Lewis a été testé à trois reprises à la semaine dernière, à chaque fois négatif, et le dernier de ces tests a eu lieu dimanche après-midi sur le Circuit International de Bahreïn, conformément au programme de test standard », a indiqué l’écurie Mercedes. Avant de poursuivre : « Cependant, au réveil lundi matin il a ressenti de légers symptômes et a été informé dans le même temps qu’un contact avant son arrivée à Bahreïn avait été testé positif. Lewis a donc effectué un nouveau test, dont le résultat s’est avéré positif. Un second test l’a confirmé. Lewis se met désormais à l’isolement, conformément aux protocoles COVID-19 et aux recommandations des autorités de santé publique à Bahreïn. Mis à part de légers symptômes, il se sent bien et toute l’équipe lui souhaite de se remettre au mieux. » Mercedes annonce au même moment dans son communiqué qu’un remplaçant sera nommé dans les heures qui arrivent pour le Grand Prix de Sakhir avec les premiers essais libres qui débuteront vendredi.