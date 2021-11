Le patron de l’écurie Mercedes Toto Wolff se confie avant la prochaine course lors du Grand Prix d’Arabie Saoudite et il lance les hostilités.

« Il reste deux courses encore à disputer et deux championnats à décider. Nous sommes tous ravis d’être toujours dans le combat à ce stade de la saison, c’est un privilège et un témoignage de notre résilience lorsque nous voyons où nous en étions au début de l’été. Les deux titres sont grands ouverts et notre mission est claire. » A déclaré Toto Wolff à la veille du Grand Prix d’Arabie Saoudite.