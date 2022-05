Ce weekend laisse place au sixième épisode de la saison 2022 avec le Grand Prix d’Espagne qui se disputera sur le circuit de Barcelone. Le dixième tracé le plus visité par la Formule qui s’y rend pour 32ème fois dans son histoire.

Longue de 4,675 kilomètres et composée de 16 virages, la piste de Barcelone, retenue pour le Grand Prix d’Espagne, est une terre qui privilégie la vitesse et limite les dépassements. Un circuit particulièrement apprécié par Lewis Hamilton qui l’a remporté lors des 5 dernières éditions. Avec le Britannique, Max Verstappen et Fernando Alonso sont les seuls pilotes toujours présents sur le circuit à l’avoir emporté en Espagne.

Vendredi 20 mai :

Essais libres 1 : 14h-15h sur Canal+Sport

Essais libres 2 : 17h-18h sur Canal+Sport

Samedi 21 mai :

Essais libres 3 : 13h-14h

Qualifications : 16h-17h

Dimanche 22 mai :

Course : 15h

Un Grand Prix à suivre sur les antennes de Canal +