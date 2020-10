C’est désormais officiel, Romain Grosjean ne roulera plus sous les couleurs de Haas la saison prochaine. Une décision attendue, mais qui met un doute sur son avenir en Formule 1.

Pilote pour l’écurie Haas depuis 2016, c’est lui-même qui avait annoncé son départ sur les réseaux sociaux ce jeudi. Provoquant une grosse émotion chez les fans, cette nouvelle a été l’objet de nombreuses réactions. Le pilote français a ensuite passé un message à ceux qui le soutiennent via une vidéo postée sur Instagram.

“Salut à tous, juste un petit message pour tous vous remercier du fond du coeur de tous vos messages” attaque-t-il avec émotions. “J’ai essayé de répondre à certains d’entre vous mais la journée a été assez chargée. Journée un petit peu bizarre, à laquelle je me réjouissais pas vraiment. Je suis très content de tout ce que j’ai fait en Formule 1 (…) Il reste 6 Grand Prix à faire, donc j’espère qu’on va faire ça bien. Dès que j’ai des nouvelles sur mon futur, je vous tiendrai au courant et on continuera d’avancer ensemble“.