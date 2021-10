Le Grand-Prix du Mexique, qui aura lieu le weekend prochain, sera diffusé en clair sur C8. Après celui des Etats-Unis, la chaîne réitère son opération avec la dix-huitième manche du championnat du monde de Formule 2021.

La lutte acharnée entre Max Verstappen et Lewis Hamilton se poursuit le weekend prochain lors du Grand-Prix du Mexique. Un GP à suivre en intégralité sur les antennes de Canal+ mais aussi sur C8, en clair, qui diffusera la course du 7 novembre. Laurent Dupin et Renaud Derlot seront aux commentaires pour vous faire vivre cette occasion particulière.