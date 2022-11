Vettel est détrôné. Jusque là détenteur du record de 13 victoires en une saison, le pilote d’Aston Martin, qui prendra sa retraite à la fin de l’année, a été détrôné par son adversaire de RedBull Max Verstappen.

« Je pense qu’il a eu une saison d’enfer, alors j’espère qu’il continuera et obtiendra 16 victoires d’ici la fin de l’année, car autre chose serait une déception. S’il veut le record incontestable », a-t-il d’abord déclaré dans des propos rapportés par le NextGen Auto. « Red Bull ont gagné des courses alors qu’ils étaient plus lourds que n’importe qui d’autre, et je pense que maintenant ils sont enfin au poids. Donc la voiture est bien mais Max fait aussi un travail incroyable. »