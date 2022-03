Le Grand Prix de Formule 1 d’Émilie-Romagne sera couru sur le circuit d’Imola pour trois années supplémentaires, jusqu’à la saison 2025, a annoncé lundi le promoteur du championnat du monde, Formula 1.

« Cela fait suite à deux Grands Prix réussis à Imola pendant la pandémie et à l’inclusion de la course dans le championnat de cette année », a expliqué le promoteur dans un communiqué. Ajouté au calendrier 2020 pour pallier diverses annulations pour cause de pandémie de Covid-19, il se disputera cette année le 24 avril, en remplacement du GP de Chine à Shanghai, absent du calendrier à cause de la situation sanitaire. « Je suis ravi que nous poursuivions notre excellent partenariat avec Imola pour le Grand Prix d’Émilie-Romagne jusqu’en 2025. Le circuit est emblématique et a fait partie de l’histoire de notre sport », s’est félicité Stefano Domenicali, le patron de la F1.

Nom mythique de l’histoire de la F1, Imola a accueilli 27 Grands Prix entre 1980 et 2006. C’est là que le Brésilien Ayrton Senna s’est tué en 1994, lors d’un week-end cauchemardesque qui a également coûté la vie à l’Autrichien Roland Ratzenberger. Le Grand Prix d’Émilie-Romagne sera suivi d’un autre Grand Prix sur les terres italiennes, à Monza, le 11 septembre.