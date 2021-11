Le Grand Prix de Chine va poursuivre son association avec la FIA car il est prolongé au minimum jusqu’en 2025.

Ce samedi matin, la FIA a annoncé que le Grand Prix de Chine qui se dispute initialement à Shanghaï serait de la partie et présent dans le calendrier mondial jusqu’en 2025. « Bien que nous soyons tous déçus de ne pas avoir pu inclure la Chine au calendrier 2022 en raison des conditions de la pandémie actuelle, la Chine retrouvera sa place dès que les conditions le permettront et nous avons hâte de retrouver les fans dès que possible », commente le PDG de la F1, Stefano Domenicali, dans un communiqué. Rappelons que le GP de Chine ne s’est plus tenu depuis 2019 suite à la pandémie mondiale.