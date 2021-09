Netflix va sortir un documentaire consacré à Michael Schumacher, Jean Todt a donné des nouvelles du septuple champion du monde de Formule 1, dont l’état de santé est tenu secret depuis son accident de ski en 2013.

« J’ai passé énormément de temps avec sa femme, Corinna, depuis l’accident de Michael. C’est une femme formidable qui dirige la famille. Elle ne s’attendait pas à vivre tout cela car c’est arrivé si soudainement. Mais elle n’avait pas le choix et elle gère cela très bien », a-t-il indiqué au journal allemand Bild. Et d’ajouter : « Grâce au travail de ses médecins et à la coopération de Corinna, qui voulait qu’il survive, il a survécu… mais avec des conséquences. Mais son état de santé va s’améliorer lentement mais sûrement. »