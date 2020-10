Lewis Hamilton va-t-il quitter Mercedes la saison prochaine ? Pour l’ancien directeur Eddie Jordan, le Britannique devrait rejoindre Red Bull, actuel deuxième au championnat des constructeurs et surtout son jeune pilote néerlandais Max Verstappen.

“Personnellement, je crois que Lewis devrait aller chez Red Bull et pas chez Ferrari”, a déclaré l’Irlandais sur la chaîne Ziggo Sport. “Je vous dirais que c’est parfait parce que… le meilleur jeune pilote de toute la F1 actuellement est Max Verstappen. Il n’y a aucun doute là-dessus. (…) Son style, sa vitesse, son intelligence, son contrôle de la voiture. Son arrogance également. Et les vainqueurs de Grands Prix et les Champions ont besoin d’arrogance. C’est évident. Et il en a. A-t-il reçu cela de Jos ou autre, je ne sais vraiment pas, mais le fait est qu’il a un talent incroyable. Et ce que je crois, c’est que s’il avait un équipier comme Lewis Hamilton, alors que je pense qu’il serait capable de le battre.”

Pour l’heure, Lewis Hamilton domine largement le classement pilote du championnat du monde de Formule 1. Derrière lui suit son coéquipier de chez Mercedes Valtteri Bottas puis Max Verstappen.