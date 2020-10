En s’offrant sa 91e victoire sur le GP d’Eifel ce dimanche, Lewis Hamilton est devenu le pilote le plus sacré en Formule 1 à égalité avec Michael Schumacher. Une performance que n’aurait jamais pensé atteindre le Britannique.

Dans son interview d’après-courses, Hamilton a d’abord abordé sa vision de la course « J’ai pris un bon départ, j’ai pu me mettre à hauteur de Valtteri Bottas (son coéquipier), puis j’ai essayé de lui laisser de la place sur l’extérieur au virage 2. Il a pu repasser, et j’étais impressionné, il a réalisé un bon virage. J’ai ensuite essayé de rester au contact, de gérer mes pneus, je voyais que lui avait du graining sur ses pneus avant, et sur les derniers tours c’était l’occasion pour moi d’attaquer. Mais la course n’était pas facile, parce que Max (Verstappen) était très rapide derrière. Il a eu l’occasion de me dépasser au restart après la voiture de sécurité, mais il n’a pas saisi sa chance. Mais je peux vous dire que j’ai tout donné » avant de commenter son record et son admiration pour le pilote allemand qu’il vient de rejoindre dans les livres d’Histoire.

« Quand vous grandissez en regardant quelqu’un, que vous l’idolâtrez, toutes les qualités qu’il avait, et tout ce qu’il a fait année après année… Je me souviens que je prenais Schumacher quand je jouais aux jeux vidéo ! Il a été dominant si longtemps, et jamais je n’aurais imaginé même m’approcher de ses records. C’est seulement en rentrant dans la voie des stands que je me suis rendu compte de ce que j’avais fait, donc il va me falloir du temps pour réaliser ce moment. »