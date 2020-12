Romain Grosjean a décidé de mettre un terme à sa carrière en F1 avec le team Haas. Il a confirmé son absence pour le dernier Grand Prix de la saison qui se disputera à Abou Dhabi dimanche prochain.

Le Français l’annonce ! Il prend sa retraite en Formule 1 et ne reviendra pas comme prévu pour le Grand Prix d’Abou Dhabi dans une semaine. Le tricolore espérait pourtant revenir pour une dernière pige en F1 mais son accident de la semaine dernière a eu raison de cette décision. Il ne souhaite pas prendre le moindre risque et va rentrer en Suisse pour continuer ses soins.

« On a tout essayé, on a attendu un maximum mais, pour la suite de ma vie, pour ma main gauche, on doit faire attention. C’est une « décision difficile, je ne pensais pas terminer ma carrière en F1 comme ça, mais je pense que c’est pour le mieux. Je vais rentrer avec Marion (son épouse) à la maison voir mes enfants et puis travailler sur le futur pour retrouver le plaisir de gagner des courses le plus vite possible et récupérer l’ensemble des fonctions de ma main gauche. Immense merci à tous pour tous vos messages, ça m’a fait très chaud au coeur. » Explique et remercie le pilote français dans une vidéo sur Instagram.

Pour le dernier rendez-vous de la saison, le Français de 34 ans sera remplacé par l’Italien Pietro Fittipaldi qui dispute aussi le Grand Prix de Sakhir au Bahreïn ce dimanche.