Grand Prix de Grande-Bretagne très explosif ce dimanche sur le mythique circuit de Silverstone. Max Verstappen a été contrait à l’abandon après un énorme accrochage avec Lewis Hamilton.

Trois tours de course et déjà un arrêt de course. Leader du championnat du monde, Max Verstappen a abandonné suite à un crash avec Lewis Hamilton. En tout début de course, les deux rivaux se sont livrés une bataille acharnée et le Britannique a finalement touché roue contre roue son adversaire. Un incident qui a ensuite fait violemment sortir le Néerlandais de la piste qui s’est retrouvé dans les bâches à plus de 200 km. Un accident dangereux qui aurait pu faire de gros dégâts pour Verstappen qui a ensuite été évacué par ambulance. Aux dernières nouvelles, il va bien même s’il ne pourra pas terminer la course. Course arrêtée et qui devrait reprendre à 16 h 42 avec un Charles Leclerc en tête et très certainement une pénalité pour le pilote Mercedes Lewis Hamilton.

Hamilton est 1 demi voiture derrière, même un aveugle peut voir que ce n'est pas la faute à Verstappen https://t.co/Dq4gd4ObFw — YaZzRodd (@YaZzRoddPUBG) July 18, 2021