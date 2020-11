Ce dimanche, le GP du Bahreïn a été marqué par le terrible accident de Romain Grosjean. Miraculeusement sain et sauf, le pilote de chez Haas a publié une vidéo rassurante ce dimanche soir où il disait n’avoir rien de cassé mais quelques brulures aux mains. Daniel Ricciardo, pilote de chez Renault, a en revanche pointé du doigt la diffusion en boucle des images de l’accident sur le circuit.

« Je suis dégouté et déçu de la F1 d’avoir montré ça (l’accident de Romain Grosjean au GP de Bahreïn dimanche, ndlr) comme ils l’ont fait et passé en boucle les images de l’incendie, de la voiture coupée en deux puis, comme si ça ne suffisait pas, sa caméra embarquée. Quel besoin de voir ça ? On reprend la course dans une heure, sa famille doit voir ça, nos familles doivent voir ça » a déclaré l’Australien. « C’est jouer avec les émotions de tout le monde, c’est injuste, ça n’est pas du divertissement. »

Daniel Ricciardo ne décolère pas. Bien que le Grand Prix ait été bouclé (presque) une fois Romain Grosjean emmené à l’hôpital, Ricciardo ne parvient pas à redescendre. « Ça m’a mis en colère, je le suis encore. Quelle mauvaise gestion ! Ca donnait l’impression d’être un jeu mais ça ne l’est pas. On a de la chance qu’il soit encore là, l’issue aurait pu être très différente. Montrer ça comme si on était à Hollywood, ça ne va pas. Peut-être au lendemain de la course, mais pas aujourd’hui.«