Champion du monde en titre, Lewis Hamilton est revenu sur sa course et sa deuxième place hier soir lors du Grand prix des Etats-Unis à Austin au Texas.

« C’était une course difficile aujourd’hui. J’ai souffert avec la voiture tout le week-end pour réussir à tenir l’arrière. Ils étaient plus rapides que nous chez Red Bull ce week-end. Perez n’avait pas été aussi bon depuis longtemps donc ça montre à quel point leur voiture était efficace. J’ai tout donné et c’était le meilleur que je pouvais obtenir. Il faut qu’on trouve un moyen d’améliorer la voiture. Je ne sais pas comment on peut améliorer l’arrière mais il y a du travail à faire. » A regretté le Britannique qui n’a pu décrocher une nouvelle victoire et laisse donc son grand rival Max Verstappen reprendre les commandes du classement général avec 10 points d’avance sur le pilote Mercedes.