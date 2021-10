Ce dimanche, lors du Grand Prix de Turquie qui compte comme la 11e manche de championnat de Formule 1, le Français Pierre Gasly, pilote d’AlphaTauri, partira de la 4e position. Un départ qui le laisse croire en ses chances.

« Vendredi je n’étais vraiment pas à l’aise, je n’aimais pas du tout la voiture et j’ai demandé à faire de gros changements pour avoir plus de train avant. Dès aujourd’hui ça a beaucoup mieux marché donc je suis vraiment content, car c’est un peu risqué de faire de gros changements. Mais notre course (à Charles Leclerc et Pierre Gasly NDLR), on sait qu’elle est avec Fernando (Alonso) qui part juste derrière nous. Contre Alpine, ça va sûrement être très intense. (Podium envisageable ?) Oui, en partant quatrième ce n’est pas impossible. Rien n’est impossible. »