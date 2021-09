Au terme d’une course folle, le pilote de chez Mercedes Lewis Hamilton a décroché sa 100e victoire en Formule 1. Il a devancé son concurrent direct au classement des pilotes Max Verstappen, 2e, ainsi que le pilote de chez Ferrari Carlos Sainz Jr.

Lando Norris, qui a inauguré ce dimanche sa première pole position sur le circuit de Sotchi et resté premier jusque dans les derniers tours, a fait une sortie de piste en raison de la pluie et a vu la victoire et le podium lui passer sous le nez.

Grâce à cette 100e victoire, Lewis Hamilton reprend les commandes du classement général.