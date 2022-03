Charles Leclerc a obtenu la toute première pole position de la saison après avoir été le plus rapide lors des qualifications sur ce Grand Prix de Bahreïn; Le pilote Ferrari a devancé le champion du monde en titre Max Verstappen.

Le pilote monégasque Charles Leclerc s’est montré le plus rapide lors des qualifications du GP de Bahreïn ce samedi après-midi. Au volant de sa Ferrari, il s’offre la première place sur la grille de départ ce dimanche et devance même Max Verstappen sur Red Bull. Un autre pilote de la Scuderia Carlos Sainz Jr. partira en troisième position juste devant Sergio Perez, alors que Lewis Hamilton termine en 5e position juste devant son ancien coéquipier Valtteri Bottas aujourd’hui chez Alfa Romeo. Pour les Français, Pierre Gasly partira sur la 5e ligne et Esteban Ocon sur la 6e.