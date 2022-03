La bataille fait déjà rage dans le paddock. Après les essais de Barcelone, Lewis Hamilton a salué les belles performances de Ferrari, en assurant qu’ils avaient « plusieurs mois d’avance ». Propos auxquels a répondu la Scuderia.

« Ils ont tout mis dans cette voiture et ça veut dire qu’ils ont plusieurs mois d’avance », a souligné le pilote des Flèches d’Argent. Une affirmation qui a fait doucement sourire le patron de Ferrari, Mattia Binotto.

« Je suis sûr qu’une fois arrivés à Bahreïn, ce seront eux qui auront deux ou trois mois d’avance. C’était important pour nous de créer une bonne base, mais nous avons une très longue saison devant nous et je m’attends à une très forte concurrence dès la première course », a déclaré le patron de Ferrari, qui pense que Mercedes et Red Bull auraient caché leur véritable performance en Catalogne. « Les équipes cachent le véritable potentiel de leurs voitures, certaines plus que d’autres. Il est beaucoup trop tôt pour pouvoir évaluer correctement les performances des différentes voitures (…) Par contre je pense effectivement que le peloton plus resserré et se resserrera encore plus au fil de la saison. »