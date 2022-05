Lewis Hamilton ne brille pas. En ce début de saison, le septuple champion du monde n’arrive pas à accrocher le podium, et est pour l’heure 13e au classement pilote. Incompréhensibles pour certains, ces résultats ont été justifiés par son adversaire Fernando Alonso. Le pilote d’Alpine lui a apporté son soutien.

« C’est la Formule 1. Ça a toujours été comme ça. Quand Senna a gagné les championnats et les courses, il avait la voiture la plus rapide. Quand j’ai gagné le championnat, j’avais la voiture la plus rapide. Michael avait la voiture la plus rapide. Lewis a battu tous les records et les pole positions parce qu’il avait la voiture la plus rapide. Aujourd’hui, Lewis pilote très bien et il est 13e. C’est la Formule 1 », a déclaré Fernando Alonso, d’après des propos rapportés par NextGen Auto.