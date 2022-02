À moins d’un mois du grand début de la saison en F1, Fernando Alonso semble prêt à en découdre. De retour sur les circuits, il est actuellement en pré-saison et a dévoilé ses ambitions pour la saison qui débute prochainement au Bahreïn.

« C’est bon d’être de retour après une si longue attente, déclare Alonso. Nous avons consacré beaucoup de temps et d’heures à préparer ce moment dans nos deux usines et au sein du garage. Les voitures sont très différentes de l’an dernier et nous devons nous adapter à leurs nouvelles caractéristiques. Nous avons encore beaucoup de travail à faire, mais c’est le but des essais. Nous avons parcouru de nombreux kilomètres et la fiabilité a plutôt été au rendez-vous de cette première journée. Le kilométrage et la fiabilité sont plus importants que les performances durant les tests, donc nous sommes assez satisfaits dans l’ensemble de ce premier jour avec notre nouvelle voiture. » A expliqué le coéquipier du Français Esteban Ocon chez Alpine.