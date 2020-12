Romain Grosjean ne pourra pas prendre le départ du dernier Grand Prix de la saison, le tant attendu, celui d’Abu Dhabi. Le pilote français de l’écurie Haas, victime d’un terrible accident lors du Grand Prix de Bahreïn il y a de ça quinze jours, ne sera pas remis sur pieds à temps…

Romain Grosjean est donc rentré chez lui, accompagné de sa femme, pour retrouver ses enfants. C’est grâce à eux que le pilote est parvenu à s’extraire de sa monoplace lors de ce terrible choc, durant lequel il est resté plus de 28 secondes dans le feu… Brulé aux mains et aux pieds, victime d’une entorse de la cheville, Romain Grosjean s’est vu dans l’incapacité de disputer le dernier Grand Prix de la saison et a ainsi mis fin à sa carrière en F1.

De retour en France, Romain Grosjean a pu profiter pleinement de ces enfants et d’une petite coupe de champagne pour fêter ce miracle et l’anniversaire de sa femme, Marion. Tous deux affichent sur Instagram un sourire « rassuré » et une joie inconditionnelle.