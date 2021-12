Selon le conseiller spécial de Red Bull, Helmut Marko, Christian Horner devrait rester à la tête de l’écurie Formule 1 de Red Bull jusqu’en 2026.

A la tête de Red Bull Racing F 1 depuis 2005, Christian Horner devrait rester encore longtemps. Il s’agit d’une des figures les plus emblématiques du plateau de la Formule 1. Le Britannique a récemment participé au titre de champion du monde de Max Verstappen mais également aux quatre titres mondiaux de Sebastian Vettel avec Red Bull entre 2010 et 2013.

« Ces discussions sur la prolongation de contrat de Christian Horner sont antérieures au titre mondial de Max Verstappen. Il est un patron d’équipe charismatique et au sein de toute l’équipe, ou au moins aux postes les plus élevés, nous voulons avoir de la stabilité pour les années de transition à venir, lorsque les nouvelles règles sur les moteurs (début 2026) puis sur les châssis arriveront. On aura un team solide pour y faire face », a déclaré Helmut Marko dans une interview accordée à la chaîne Servus TV.