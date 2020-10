Auteur d’une très belle saison avec son écurie AlphaTauri, Pierre Gasly fait même mieux que le pilote Red Bull Alexander Albon. Pourtant, Christian Horner, directeur de Red Bull F1, ne veut pas entendre parler du pilote français.

“Je pense que Pierre a fait un excellent travail et il a disputé une autre belle course, quelques bons dépassements et vous pouvez voir que sa confiance est là. Cette monoplace AlphaTauri est une voiture plus facile à piloter, et c’était aussi une voiture plus facile l’année dernière lorsqu’Alex a été transféré, c’était l’une de ses premières constatations. Mais j’ai toutes les raisons de penser que si les rôles étaient inversés, ce serait probablement la même situation. (…) Alex dans cette voiture serait tout aussi performant que Pierre en ce moment”, a indiqué Christian Horner sur Sky Sports.