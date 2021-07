Deuxième du Grand Prix de Grande-Bretagne ce dimanche, Charles Leclerc est revenu sur sa course et montre quand-même une certaine déception après avoir été doublé dans les deux derniers tours par Lewis Hamilton.

« J’y ai cru jusqu’au bout. J’ai poussé à 200% mais ce n’était pas assez évidemment (face à Lewis Hamilton, ndlr). Mon sentiment est mitigé. Avant le week-end je n’avais aucun espoir de pouvoir lutter pour la victoire ici. C’était incroyable. (Un de vos meilleurs podiums ?) Oui, j’étais vraiment sur le coup à chaque tour, je ne pense pas avoir fait de grosse erreur. Surtout, il fallait gérer les problèmes que nous avions avec le moteur. Je pensais que ma course était terminée. J’avais pas mal de réglages à faire sur le volant mais oui, je pense que nous avons très, très bien géré la situation et nous avons réussi à diminuer ces coupures moteur pour le reste de la course ». A indiqué le pilote monégasque de la Scuderia après sa course.