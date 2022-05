Une incompréhension d’équipe a fait perdre la première place à Charles Leclerc. Maudit, le pilote de Ferrari a terminé 4e de « son » Grand Prix, à Monaco. Parti en pole position, le Monégasque peine à se remettre de se résultat.

« Je suis dégoûté », a déclaré Charles Leclerc au micro de Canal+. « J’ai fait tout ce qu’il fallait depuis le début de la course. Ce choix-là, on me l’avait demandé quatre tours avant et j’avais dit qu’on pouvait aller directement sur les slicks (pneus secs) mais que ce n’était peut-être pas le moment tout de suite et attendre un petit peu. C’est comme ça, par contre il ne faut pas que ça arrive trop souvent dans une année. On avait tout pour gagner et on l’a foutu carrément à la poubelle donc ça fait mal. (…) La saison est longue, on a la performance pour récupérer, mais on ne peut pas se permettre de faire des courses comme ça »

Puis le pilote, actuellement leader du classement général a continué. « Aujourd’hui je ne pouvais rien faire de plus, j’espère qu’on apprendra de cette erreur et que la prochaine fois on prendra la bonne décision. Je me suis énervé surtout parce qu’on m’a dit d’abord de m’arrêter, ensuite j’étais dans les stands et on me dit de rester dehors. Tout était super brouillon aujourd’hui. Il faut qu’on soit aussi bon ici qu’ailleurs et aujourd’hui on ne l’était clairement pas donc ça ne va pas. »