Détenteur d’une voiture moins performante que la saison passée, Max Verstappen s’agace et la tension monte en interne au sein de l’écurie Red Bull. Une évidence que ne nie pas Christian Horner en détaillant les relations qu’il entretient avec son pilote.

« Nous sommes une équipe, nous sommes tous dans le même bateau. Nous le poussons et il nous pousse dans une dynamique d’équipe. Je ne pense pas que nous nous attendions à ce qu’après l’année dernière, quand ça s’est joué à la dernière course, nous soyons aussi compétitifs si tôt dans la saison. Je pense qu’il pilote avec une grande maturité et qu’il fait vraiment un super travail. L’année dernière, Max pilotait à un niveau incroyable et cette année, il ne fait que continuer« , a déclaré Christian Horner sur sa relation avec Max Verstappen avant de poursuivre sur le Grand Prix à venir prévu à Barcelone.

« Je pense qu’elles sont très proches les unes des autres. Je crois qu’il faut juste essayer de faire la meilleure course possible. Il reste un long chemin à parcourir. Je pense que c’est tellement serré avec Ferrari, il y a eu de belles courses, et vous pouvez voir qu’il y a un grand respect entre Charles et Max. Ils prennent plaisir à courir l’un contre l’autre, vous pouvez le voir, et j’espérais ne pas avoir affaire à une autre année compétitive comme l’année dernière. Mais il semble que celle-ci pourrait bien aller jusqu’au bout également. On se rend coup pour coup. Barcelone est un tout nouveau défi. Il y a des virages à grande vitesse et nous savons que Ferrari est fort dans ce domaine. C’est donc une question de profil. Miami nous convenait, nous avons pu faire en sorte que ça marche, et heureusement nous avons obtenu le meilleur résultat », a-t-il déclaré dans des propos relayés par Motorsport.

Des propos qui surviennent suite aux récentes déclarations formulées par le père de Max, Jos Verstappen qui admettait que son fils était irrité par les soucis mécaniques dont il avait été victimes depuis le début de la saison.

