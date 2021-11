Le Finlandais Valtteri Bottas (Mercedes) a remporté la course sprint qualificative samedi et prendra donc en pole position le départ du Grand Prix du Brésil de Formule 1 dimanche, sur le circuit d’Interlagos à Sao Paulo..

Le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull), leader du championnat du monde, l’accompagnera en première ligne. Son dauphin britannique Lewis Hamilton (Mercedes) sera dixième. Sa deuxième place dans ce sprint offre à Verstappen deux points de plus au classement des pilotes, ce qui lui permet de porter son avance sur Hamilton, qui n’en marque aucun, à 21 longueurs. Deuxième sur la grille derrière le N.1 de Red Bull, mais équipé de pneus plus tendres, Bottas a logiquement pris un meilleur départ, pour le doubler au premier virage et garder la tête ensuite. Hamilton, le plus rapide des qualifications vendredi mais disqualifié car sa monoplace n’était pas conforme au règlement, est remonté depuis la 20e et dernière position sur la grille jusqu’à la cinquième place de la course sprint. Mais il reculera automatiquement au départ de la course principale dimanche à 14h00 locales (18h00 françaises) car il est sous le coup d’une pénalité de cinq places pour un changement de moteur au-delà du quota autorisé par saison. La deuxième ligne reviendra à l’Espagnol Carlos Sainz Jr (Ferrari) et au Mexicain Sergio Pérez (Red Bull), respectivement 3e et 4e samedi. Le Britannique Lando Norris (McLaren) et le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari) s’installeront en troisième ligne, et les Français Pierre Gasly (AlphaTauri) et Esteban Ocon (Alpine) en quatrième ligne. L’Allemand Sebastian Vettel (Aston Martin) et Hamiton fermeront le Top 10

sur la grille. Le GP du Brésil, annulé l’an dernier à cause de la pandémie de Covid-19, est le troisième et dernier en 2021 à proposer ce nouveau format de course sprint. Longue d’un peu plus de 100 km avalés en une trentaine de minutes (soit 24

tours à Interlagos), elle détermine la grille de départ du GP et offre aussi quelques points au championnat: trois points au premier, Bottas, deux au deuxième, Verstappen, et un au troisième, Sainz. Six GP « sprint » devraient figurer parmi les 23 courses au calendrier de la saison 2022.

