Ancien champion du monde de Formule 1, Fernando Alonso est toujours dans le monde de la F1. Aujourd’hui sous les couleurs de l’écurie française Alpine, l’Espagnol qui vient de fêter ses 40 ans a évoqué son avenir.

« Je continuerai jusqu’à ce que je sens que je peux le faire, confie Alonso, tant que je m’amuse et que je suis compétitif. Je prends du plaisir aujourd’hui. Je m’amuse et je profite également des activités qui se dérouleront en dehors des circuits, ce que je n’aurais jamais pensé dire un jour ! Il y a des gens qui veulent voir de nouveaux noms gagner, ils veulent voir de nouveaux pilotes sur le podium. Ils veulent se débarrasser de certains des noms habituels qu’ils voient tous les week-ends de Grand Prix. Mais, personnellement, je me vois courir très longtemps. Et si c’est en Formule 1, tant mieux. Si ce n’est pas en F1, j’essaierai de relever certains des défis restants en dehors, pour être, je l’espère, le pilote automobile le plus complet de tous les temps. » A indiqué le natif d’Oviedo qui est sous contrat jusqu’à la fin de saison.