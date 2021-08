L’ancien champion du monde de Formule 1 Fernando Alonso va rester chez Alpine pour la saison prochaine en 2022.

Bonne nouvelle pour l’Espagnol qui a été confirmé par son équipe ce jeudi matin. Il sera bien un membre de l’équipe Alpine en 2022. « Alpine F1 Team et Fernando Alonso reconfirment leur partenariat pour la saison 2022 du Championnat du Monde FIA de Formule 1. « Fernando nous a tous impressionnés depuis son retour en début d’année. Son dévouement, son travail et sa détermination à tirer le meilleur de l’équipe sont incroyables à voir, poursuit-il. Je suis convaincu que nous pouvons grandement bénéficier de sa perspicacité et de son expérience au moment d’entrer dans la phase finale de développement et d’optimisation du châssis et du groupe propulseur pour 2022. » Est-il écrit via un communiqué. Agé de 40 ans, il va poursuivre l’aventure en 2022. Il sera toujours associé au Français Esteban Ocon, qui a prolongé son contrat jusqu’en 2024 avant l’été.