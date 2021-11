Fernando Alonso, élu meilleur pilote du Grand Prix du Qatar selon les fans de Formule 1, a retrouvé le sourire. Le pilote espagnol a en effet signé son premier podium (3e), depuis 2014. Un soulagement pour celui qui concourt désormais sous les couleurs d’Alpine.

« C’est incroyable… sept ans. enfin on l’a ! », s’est exclamé Fernando Alonso après la victoire.

« Une longue attente depuis le dernier podium, en 2014. Honnêtement, j’ai même pensé pouvoir mener après le premier tour mais je n’ai pas pu. (…) Une carrière est faite de hauts et de bas. J’ai eu des moments merveilleux ces deux trois dernières années, en gagnant les 24 Heures du Mans, le championnat du monde en Endurance (2018, 2019). Mais bien sûr, revenir en Formule 1, dans une année de préparation pour 2022 avec les nouvelles régulations et avoir ce podium maintenant, ça fait du bien. On est davantage prêt maintenant qu’en début de saison. On ne s’attendait pas à prendre 25 points d’avance sur AlphaTauri (dans la bataille pour la 5e place, ndlr). Mais on doit rester concentrer, tout peut encore arriver ».