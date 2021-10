Pilote de l’écurie Alpine en Formule 1 cette saison, Esteban Ocon évoque la prochaine étape de la saison qui se déroulera en Turquie à Istanbul ce week-end.

Le Français parle de la course et trouve que la totalité de l’équipe a fait le nécessaire pour être fin prêt pour la prochaine manche de la saison. Il promet de faire tout ce qu’il faut pour ramener des points à l’équipe durant le week-end. « Nous avons passé la semaine à revoir certains sujets, car nous n’étions pas très compétitifs sur le sec et il nous manquait quelque chose. Nous avons fait nos devoirs, tout le monde travaille dur et j’ai hâte d’être à Istanbul. L’objectif sera de retrouver les points et de poursuivre notre lutte pour la cinquième place du Championnat Constructeurs. C’est un excellent circuit pour la Formule 1. » Poursuit le pilote Alpine à propos du tracé d’Istanbul.