Promoteur officiel de la Formule 1 depuis 2016, Liberty envisage de nouvelles solutions pour faire passer un vrai cap à la F1 sur le plan marketing.

En quête de nouveautés, le promoteur de la F1 prépare une stratégie différente afin de se diversifier aux yeux du grand public. Si les Grands Prix sont diffusés sur de nombreuses chaînes dans le monde (Canal+ en France), Liberty envisage de créer une nouvelle gamme de parfums. Des parfums un peu particuliers puisque chacun d’entre eux permettra de vivre ou revivre un grand moment de la Formule 1 (le premier virage, le dépassement, la victoire…). « Notre idée est de rendre le sport encore plus accessible. Profiter des vingt-deux pays que nous visitons d’habitude pour élargir notre audience« . Indique la directrice du marketing de Formula 1 Ellie Norman.

Pour ce faire, la F1 a fait appel à des spécialistes de l’odorat surnommez des nez. Cinq personnes capables de créer ces cinq odeurs différentes pour un produit qui se veut « haut de gamme » comme le précise la personne chargée du marketing. La vente des parfums se fait par internet sur le site « f1fragrances.com ». Si la F1 souhaite se diversifier avec cette initiative, elle pense aussi à se servir du statut des pilotes notamment un Lewis Hamilton qui est entré dans l’histoire du monde automobile il y a quelques semaines.

🏎 En partenariat avec Diesel ? 🤭La Formule 1 lance ses propres parfums (à plus de 9 000 euros l'unité) https://t.co/EP08GlmNQT pic.twitter.com/dLavdURRyq — Sacha Nokovitch (@SachaNoko) December 6, 2019

Des produits dérivés

Justement la F1 souhaiterait aussi s’appuyer sur les performances de ses pilotes et leur influence sur les réseaux sociaux en proposant de nombreux produits dérivés à leur effigie. « Il est plus évident pour notre marque de se développer avec des cartes à collectionner (ce qui est fait depuis un an) ou de développer des partenariats avec du champagne, par exemple. Mais le parfum était un produit lifestyle et de luxe qui est un bon moyen de mieux faire connaître la F1. Nous pensons évidemment à des jouets qui correspondent parfaitement à la passion que suscite ce sport« . A aussi annoncé Frank Arthofer responsable des licences pour la F1.

Avec ses différentes idées, Formula 1 souhaite clairement diversifier son offre et ainsi toucher un nouveau public plus jeune qui représente l’avenir du sport automobile. La présence sur les réseaux sociaux sera aussi à coup sur, un enjeu majeur dans sa nouvelle quête de développement.

