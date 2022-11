Ferrari n’a pas fait sensation cette saison. L’écurie italienne a fortement été visée par les critiques, tout comme ses pilotes Carlos Sainz ou Charles Leclerc. Le Monégasque a par ailleurs été amené à parler de ce sujet.

« Je ne fais pas attention à cela. Je suis sûr qu’il y avait beaucoup de négativité qui circulait à l’époque, mais je ne pense pas que nous devrions nous concentrer sur cela. Cela ne nous aide pas. Nous devons nous concentrer sur nous-mêmes », a déclaré Leclerc dans des propos relayés par Motorsport.

« A un moment donné, on s’y habitue et il faut aller de l’avant, je ne veux pas me concentrer sur ce qui se dit à l’extérieur. Je me contente de regarder l’équipe et de m’assurer qu’elle sait exactement ce sur quoi nous…