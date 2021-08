Les qualifications du Grand Prix de Belgique, commencées en retard à cause de la pluie samedi à Spa, ont ensuite été interrompues quarante minutes après le violent accident de Lando Norris (McLaren), sorti indemne de sa monoplace.

La première partie des qualifications (Q1) a commencé à 15h12 (13h12 GMT) avec douze minutes de retard, à cause de la forte pluie tombant sur le circuit de Spa-Francorchamps. Le temps, très pluvieux depuis vendredi et le début du week-end avec les essais libres, s’est amélioré peu après 15h00 et la séance a pu commencer sur une piste détrempée. Mais au début de la troisième partie réservée aux dix meilleurs temps (Q3), une averse a de nouveau rendu la piste dangereuse. Sous ces conditions, le Britannique de 21 ans Lando Norris a perdu le contrôle de sa voiture dans le virage en côte du Raidillon. Après un violent choc contre les murs de sécurité, sa monoplace s’est disloquée. Le pilote a pu en sortir, indemne mais en se tenant le coude. Il a rejoint ensuite le centre médical du circuit alors que la voiture et les débris étaient évacués de la piste. La séance a pu reprendre à 16h45 (14h45 GMT).