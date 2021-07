Ancienne gloire du football italien et ancien entraîneur de Chelsea, Gianfranco Zola milite pour que Jorginho remporte le Ballon d’Or en 2021.

« Jorginho mérite le Ballon d’Or. Il apporte équilibre et rythme à ses équipes. J’ai eu la chance de l’avoir à Chelsea, quand j’étais l’assistant de Sarri, et je sais ce qu’il apporte, a soutenu l’ex-attaquant dans des propos rapportés par Marca. Il est légitime non seulement parce qu’il a joué à un niveau élevé individuellement, mais parce que les équipes pour lesquelles il joue sont exceptionnelles. Cela doit être pris en compte. » A indiqué Zola qui met en avant les deux titres remportés par le milieu international italien, à savoir la Ligue des champions et l’Euro 2020.