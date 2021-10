À presque 40 ans Zlatan Ibrahimovic n’est pas prêt de raccrocher les crampons. Parfois critiqué pour un manque de Ligue des Champions et de Coupe du monde à son palmarès, l’ancien attaquant du PSG se défend ainsi.

« Si j’avais déjà gagné la Ligue des champions, ce serait merveilleux. Je n’ai pas gagné, mais cela ne fait pas de moi un moins bon joueur. Il y a des gens qui me disent : ‘Zlatan, tu n’as pas gagné de Coupe du monde, tu n’es pas un bon joueur’. D’accord… mais c’est plus facile de gagner une Coupe du monde quand on est français que suédois.

Alors, pour en revenir à la Ligue des champions : plus on attend, plus c’est agréable de gagner, n’est-ce pas ? J’ai encore des objectifs, je veux la gagner », a déclaré le Milanais.