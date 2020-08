Après une saison convaincante du côté du Milan AC, Zlatan Ibrahimovic devrait prolonger l’aventure une saison de plus. À 38 ans, le géant suédois a montré qu’il était bien loin d’être rouillé.

Selon plusieurs médias italiens, l’ancien buteur du Paris Saint-Germain et le Milan AC seraient tombés d’accord sur une prolongation de contrat d’un an. Le Suédois de 38 ans devrait ainsi toucher la bagatelle de 7 M€ (sans les primes). La saison dernière, Zlatan Ibrahimovic a été l’un des grands artisans du retour en forme des Rossoneri, avec 10 buts et 5 passes décisives à son compteur en 18 matches de Serie A.