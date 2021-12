Si Zlatan Ibrahimovic semble inusable, le Suédois arrive tranquillement vers la fin de sa carrière. Ce jeudi, ce dernier sort un livre « Adrénaline », dans lequel il a fait quelques révélations fracassantes.

« Je me suis offert au PSG, mais pas en tant que footballeur. En tant que directeur sportif. J’ai appelé Nasser al-Khelaïfi, le président, et je lui ai proposé : « Si je ne renouvelle pas mon contrat avec le Milan, je viendrai au PSG et je vais remettre de l’ordre dans ton équipe ». Nasser a ri, mais il n’a pas dit non », explique Zlatan.

(…) J’aurais eu un bel avenir. Même les joueurs du PSG à qui j’en ai parlé le pensaient. L’un m’a dit : « Zlatan, toi seul peux remettre de l’ordre et amener de la discipline dans l’équipe« . Je serais allé à Paris, j’aurais observé l’entraînement de l’équipe et je me serais demandé mille fois : « Pourquoi as-tu arrêté ? » » , écrit-il dans son bouquin.