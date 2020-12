Débarqué au mercato estival à Chelsea en provenance de l’Ajax Amsterdam, Hakim Ziyech nourrit de grosses ambitions. La star de l’équipe national du Maroc compte bien remporter la Premier League.

« Bien sûr, il faut toujours y croire (gagner la Premier League). Cela commence par y croire et ensuite travailler chaque jour plus dur. Mais il faut croire que c’est possible et je pense que c’est ce que nous faisons. Nous le croyons et à la fin de la saison, nous verrons le résultat de ce que nous faisons » a-t-il déclaré au Daily Telegraph. Depuis son arrivée dans la capitale londonienne, le milieu des Lions de l’Atlas a disputé 6 matchs de Premier League pour 1 but et 3 passes décisives.