Le Paris Saint-Germain est toujours à la recherche d’un nouvel entraîneur pour la saison prochaine. Dans quelques jours Mauricio Pochettino va faire ses valises et quitter la capitale française. Le président du PSG Nasser Al-Khelaïfi voudrait offrir le poste à Zinedine Zidane et il a même rencontré l’ancien coach du Real Madrid.

C’est une information qui nous vient tout droit du ‘Mundo Deportivo.’ Le président du Paris Saint-Germain a rencontré Zinedine Zidane en début de semaine passée et il lui aurait fait une proposition pour une arrivée sur le banc du club de la capitale dans quelques semaines. Cette dernière serait avec une rémunération de 25 millions d’euros nets par an. Malgré tout, la discussion ne semble pour le moment pas avoir porter ses fruits et Zidane pourrait plus privilégier une aventure sur le banc de l’Equipe de France afin de remplacer Didier Deschamps à la tête des Bleus…