Pour Gary Neville, le successeur de Ralf Rangnick sur le banc de Manchester United ne doit être ni Pochettino, ni ten Hag.

Alors que le doute subsiste autour de l’identité du prochain entraîneur de Manchester United, l’ancien défenseur des Red Devils Gary Neville a donné son avis sur les deux grosses rumeurs du moment : Mauricio Pochettino et Erik ten Hag. Deux profils très différents, que l’Anglais a du mal à imaginer sur le banc de Manchester United la saison prochaine.

« Je pense que des entraîneurs comme Louis van Gaal ou José Mourinho avaient d’énormes personnalités. Ce sont de vrais personnages, mais ils n’ont pas su rivaliser avec Manchester City et Liverpool lorsqu’ils étaient au club. Pochettino et ten Hag, qui sont les deux coachs constamment mentionnées dans la presse, sont totalement différents. Ont-ils la personnalité pour venir à Manchester United, avec l’envergure du club, les problèmes qui existent en ce moment. Sont-ils capable d’avoir la personnalité, le caractère, ainsi que le sens tactique pour gérer à la fois les hauts et les bas ? Influencer le recrutement, prendre en charge la planification du terrain d’entraînement et le développement du stade ? Je pense qu’il faut recruter un grand manager, comme Zinedine Zidane. Je ne suis pas sûr que Pochettino ou ten Hag aient ça en eux. Pour reprendre en main cette Manchester United vous avez besoin de contrôle, de sécurité et de victoires pour gagner en pouvoir à la tête de l’équipe. »