Successeur désigné de Mauricio Pochettino, Zinedine Zidane pourrait être la cerise sur le gâteau… ou pas. Les rumeurs se lient et se délient mais ne concordent pas.

Les prochains jours s’annoncent bouleversants au Paris Saint-Germain. Après avoir annoncé la prolongation de Kylian Mbappé, Leonardo a été limogé et laissera sa place à un nouvel homme fort. Les têtes tombent et le prochain pourrait être Mauricio Pochettino. Fragilisé, vivement critiqué, l’Argentin devrait être licencié suite à ses échecs répétés sur la scène nationale et européenne. Pour le remplacer, la direction parisienne rêverait d’enrôler Zinedine Zidane. Selon les informations de Gianluca Di Marzio, le Paris Saint-Germain aurait fait du Français sa priorité absolue. Une piste validée par Kylian Mbappé qui tenterait, lui aussi, de convaincre le technicien.

La presse espagnole va encore plus loin avec Todo Fichajes qui annonce que Zinedine Zidane devrait être la nouvelle figure de proue du projet parisien. Le Français aurait attendu l’officialisation de la prolongation de Kylian Mbappé pour se décider et devrait désormais accepter le poste. Zidane avait des doutes sur le projet de l’équipe parisienne et plus encore sans Mbappé dans ses rangs. Sa signature serait un nouveau coup d’éclat pour le Paris Saint-Germain mais…

Dans son émission du jour, Téléfoot contrebalance toutes les certitudes de la presse internationale en annonçant que Zinedine Zidane ne viendra pas au Paris Saint-Germain, quoiqu’il arrive. Si l’information se confirme, ce serait la douche froide pour la direction parisienne qui poursuit d’autres pistes en parallèle. Les noms de Christophe Galtier (OGC Nice) mais aussi de Ruben Filipe Marques Amorim (Sporting Portugal) ont récemment été évoqués.