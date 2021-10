Si en ce début de saison des rumeurs envoient déjà Zinedine Zidane sur le banc du PSG au détriment de Mauricio Pochettino, Luis Fernandez a avoué qu’il avait tenté de le faire venir lorsqu’il était à la tête du club de la capitale.

« Oui c’est vrai, j’ai tenté de faire venir Zidane. Quand je suis arrivé au PSG, on disait que Rai allait partir. […] J’ai eu le loisir de discuter avec Zidane, de lui en parler, et il n’était pas contre. Il a su continuer sa carrière en allant du côté de la Juve et nous de notre côté on a su garder Rai qui est devenu une légende« , a déclaré Luis Fernandez pour l’émission Football Culture. Finalement, l’ancien coach avait rejoint l’Italie et la Juventus Turin, lieu dans lequel il est aujourd’hui une véritable légende.