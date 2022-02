Le conflit entre la Russie et la Russie provoque des réactions dans le monde du sport. Le football en fait évidemment partie avec en tête le capitaine de la sélection ukrainienne Oleksandr Zinchenko.

Si la plupart des sportifs se montrent attristés par la situation, l’Ukrainien Oleksandr Zinchenko s’est lui montré très en colère. Le joueur de Manchester City a tout simplement souhaité la mort de Vladimir Poutine dans sa story Instagram : « J’espère que tu mourras de la mort la plus douloureuse, espèce de monstre ». La story a depuis été supprimé par le réseau social et non par le latéral des Skyblues. Ce n’est pas la première fois que le joueur de 25 ans défend son pays. Il y a deux jours il avait déjà écrit sur ses réseaux sociaux : « Mon pays appartient aux Ukrainiens. Je ne peux pas rester sur la touche et ne pas en parler comme si rien ne se passait ».