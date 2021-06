Didier Deschamps aurait donné sa réponse à son président Noël Le Graët pour son avenir à la tête des Bleus. DD voudrait bel et bien poursuivre sa carrière à la tête de l’équipe.

Selon les informations de Mohamed Bouhafsi, le sélectionneur de l’Equipe de France n’a pas du tout pour objectif de laisser la place à Zinedine Zidane ou autres. Comme il le précise, Deschamps n’est pas du tout dans cette optique-là et il est même « revanchard » et souhaite plus que jamais se rattraper après ce très gros échec et cette élimination en huitième de finale de l’Euro 2020. Le patron des Bleus devrait d’ailleurs rencontrer son président Noël Le Graët la semaine prochaine afin d’évoquer l’avenir. Pour l’heure, Didier Deschamps est sois contrat avec la FFF jusqu’à la fin du Mondial 2022. Malgré tout, le boss de la Fédé apprécie Zinedine Zidane mais ne souhaiterait pas non plus que Didier Deschamps présente sa démission. Voir maintenant ce qu’il va se passer dans cette histoire mais Deschamps ne compte pas quitter le navire dans l’immédiat.