Et si Zinedine Zidane prenait la succession de Thomas Tuchel la saison prochaine ? Ce serait visiblement le plan de Leonardo.

Alors que le contrat de Thomas Tuchel arrive à son terme à l’été 2021, Leonardo ferait déjà le forcing pour empêcher sa prolongation. Le directeur sportif aurait même une petite idée pour la succession du tacticien allemand. À en croire les informations d’Eduardo Inda, invité sur le plateau d’El Chiringuito, le nom de Zinedine Zidane serait de plus en plus proche de la capitale.

« Il y a un club qui suit Zidane depuis plusieurs années et qui l’appelle systématiquement. Ce club, c’est le PSG. On lui a récemment dit que s’il quitte le Real Madrid, un projet sportif est à sa disposition, avec l’argent qu’il veut. Ils savent que s’il part, ce sera également plus compliqué pour Mbappé d’aller au Real Madrid. »